Quemar viva a una persona podría responder a un factor de imitación

Conductas psicopáticas, como quemar viva a una mujer, podrían responder a un factor de imitación, explicó Luis Matos, psiquiatra de la Clínica San Felipe . De acuerdo con el experto, en psicopatología las modalidades cambian según las tendencias de la época, lo cual es conocido como patoplastía.

“Por ejemplo, en cierta época, el suicidio fue una especie de epidemia social. Ahora, parece que se ha producido una psicopatización globalizada y mucha gente está cometiendo crímenes de gravedad extrema”, manifestó a Perú21 .

Matos aseguró que el psicópata no respeta la ley, es incapaz de sentir compasión frente al dolor ajeno y no mide las consecuencias de sus actos. “Actúa como una máquina, no le importa dañar a otra persona; tampoco piensan en lo que vendrá después”, señaló.

Indicó, además, que la exposición mediática del caso de Eyvi Ágreda –quien en abril fuera quemada viva por su acosador, Carlos Hualpa, en un bus en Miraflores– podría ser un factor influyente.

“El caso de la señorita Ágreda nos sorprendió porque era una modalidad nueva. Antes, los feminicidios eran cometidos de otra manera, pero ahora puede que se haya creado cierta tendencia”, expresó.

Producto de esta situación, los feminicidios aumentaron 90% en mayo, si lo comparamos con el mismo mes de 2017 (pasaron de 10 a 19). En lo que va del año ha habido 62 crímenes de este tipo.

De igual modo, los intentos de feminicidio aumentaron en un 41% en el mismo periodo (de 22 llegamos a 31).

Al respecto, el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, aclaró que, si bien puede haber un factor de repetición, ello no sería el causante de la ola de crímenes de este tipo.

Afirmó que cualquier persona que adopte conductas machistas con alta carga psicopática o antisocial es capaz de ejecutar un delito de esta índole.

“Pueden hacerlo por iniciativa propia o por imitación, pero la imitación no es la causa sino una de las consecuencias del machismo generalizado en nuestra sociedad. Por ello, debemos combatirlo en todos los ámbitos”, puntualizó.