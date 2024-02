Un promotor de eventos ha tenido que desistir de su trabajo para no ser víctima de la banda criminal ‘Los Injertos del Norte’ de Trujillo. John Leiva asegura que se irá del país para priorizar su seguridad y la de su familia, pues desde hace varias semanas viene recibiendo amenazas por parte de extorsionadores que le exigente hasta 30 mil soles para no acabar con su vida.

Leiva no solo lamenta la paralización de su negocio, también se encuentra preocupado por las personas que se verán perjudicadas.

“Somos más de 50 personas las que trabajamos: desde cantineros, artistas, pegadores de afiches, repartidores de volantes, es un grupo humano (que se verá afectado)”, dijo el empresario.

Las amenazas no solo le han llegado a él, sus trabajadores también temen por su vida: “Vamos a ser prácticos y sencillos, espero que tú seas inteligente y pensante y no vas a querer ganarte problemas con nosotros, sabiendo que este problema no es tuyo (…) todo evento que se organicen, los eventos tienen que darnos solución (dinero) y si no nos dan solución, no los vamos a dejar que ese evento acabe tranquilo (…) nosotros lo mandaremos a que lo acaben a punta de plomo y a punta de granada, solo evítate problemas, si los organizadores no nos dan un tipo de solución, es mejor que canceles tu participación a ese evento, sino tú también saldrás afectada. Así que también hazlo saber a (John Leiva) ”, se lee en un mensaje que le enviaron a una de sus trabajadoras.

Destaca que durante una de sus últimas presentaciones, recibió el apoyo de los efectivos del grupo Terna, quienes resguardaron la zona donde hizo un evento. Sin embargo, tras las constantes amenazas ha decidido salir del país.

