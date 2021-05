Luis De la Vega Bados, de 42 años, es el hombre acusado de haber cometido un doble feminicidio ocurrido en Huánuco y que dejó como víctimas a su conviviente y a su hija de cuatro años. El hombre brindó su declaración de manera virtual pero no logró convencer al juez.

Entre llantos, el hombre aseguraba ser inocente del crimen ocurrido el pasado 4 de mayo.

“No quiero que se destruya la vida de mi otra hija. A mi hija (fallecida) nunca más la voy a volver a ver. Yo ya estoy muerto por dentro, pero no quiero destruir la vida de mi otra hija sin tener nada que ver. No va a haber ninguna huella mía, porque no tendría por qué haberlo, porque yo no he sido. Se lo juro”, indicó De la Vega, acusado de degollar a ambas.

Pese a sus ruegos y luego de su declaración, el juez no creyó en sus argumentos. Para el Ministerio Público, también queda claro que el sujeto planeó una coartada para no ser hallado responsable.

Una de las pruebas sería que el hombre presenta muestras de agresión que no habrían sido producidas durante una pelea como él declaró y que en realidad se deberían a la defensa de la víctima en el momento del crimen.

Luis de la Vega Bados fue puesto en prisión preventiva durante nueve meses mientras se brindan mayores detalles del asesinato.

