¿Qué es un búnker? Un búnker es un fortín. Es un refugio, generalmente subterráneo, que se emplea para protegerse de los bombardeos. Pero las mafias extranjeras que vienen operando en el país le han dado otro sentido a esa palabra. Ahora un búnker, en Perú, es un lugar generalmente lujoso y apartado donde estas organizaciones criminales hacen fiestas a todo volumen, consumen licor, comparten drogas, llevan armas —que incluyen fusiles de guerra y granadas—, planifican delitos y dan rienda suelta a sus más bajos instintos, tal como afirmó a Perú21 el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios y Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Organizada.

“En estas guaridas, los hampones extranjeros gastan todo el dinero que han ganado con la violencia psicológica generada por las extorsiones, sicariatos, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y conexos. Suele haber, en estos lugares, drogas sintéticas, marihuana, clorhidrato de cocaína y tusi. Entran y salen de estos lugares a bordo de motos. Y siempre hay personas que tienen pistolas y granadas”, indicó.

En estos puntos también los delincuentes hacen gala de sus costosas joyas, de sus prendas de marca, de celulares de alta gama, de exclusivos licores. Es como si trataran de disfrutar todo en un instante, como si supieran que la vida se les puede ir en cualquier segundo. Viven el momento.

DURO GOLPE

Revoredo Farfán señaló que la Policía Nacional del Perú ha dado duros golpes a estos lugares. Aseguró que, hasta el momento, se ha intervenido un aproximado de 15 búnkers. El último de ellos fue descubierto en Pachacámac, el martes 21 de noviembre. Se trata de la casa de campo Villa Mora, un lugar que puede llegar a costar cerca de mil soles el día por persona.

Allí, un grupo de ‘juergueros’ —miembros de la facción del Tren de Aragua conocida como Los Hijos de Dios— se enfrentó a balazos con los agentes que irrumpieron en el lugar. Hasta les arrojaron una granada de guerra, la que no llegó a estallar. Si esta hubiera explotado, se estaría lamentando una tragedia.

Varios de los detenidos en esta ocasión —fueron 15 venezolanos, 13 venezolanas y 1 colombiana los intervenidos el martes 14 en ese punto— ya habían sido capturados con anterioridad, en otros búnkers. Uno de ellos el Alejandro Daniel Valga Oviedo, brazo armado de Los Hijos de Dios, de acuerdo con la PNP. Las autoridades creen que este podría dar información fundamental para dar con el paradero de Wanda del Valle Bermúdez Viera, la ‘Bebecita del Crimen’, expareja del abatido sicario venezolano ‘Maldito Cris’, quien ofrecía US$40 mil por la cabeza del jefe de la División de Investigación de Homicidios, su principal perseguidor.

Otro que también volvió a caer en las manos de los custodios en Pachacámac fue Brayan José Tenías Báez, DJ José Báez. Hace un año aproximadamente se le ubicó en el búnker de Ventanilla, donde fue hallado Luis Alejandro García Hernández. Lamentablemente, en muchos casos, todos los extranjeros detenidos en estos ambientes son liberados ya sea por el Ministerio Público o el Poder Judicial, a pesar de que se les haya encontrado en flagrancia. Incluso, en su momento, se soltó a Luis Rodríguez Rodríguez, alias ‘Mamera’, quien asesinó al ‘Cholo Isaac’ en Lince, y a la misma ‘Bebecita del Crimen’, de lo que hablaremos más adelante. Ambos eran asiduos participantes de estas parrandas.

LOS MÁS FAMOSOS

El 12 de enero de 2020, en Punta Negra, se intervino el Hotel Rojo, en el que se encontró a más de 100 extranjeros. Entre ellos figuraba Luis Rodríguez Rodríguez, ‘Mamera’. A este sujeto, recordó el coronel Revoredo Farfán, se le acusa de haber asesinado a Isaac Hilario Huamanyalli, ‘Cholo Isaac’, la noche del 9 de enero de ese año, en un local de comida rápida, en Lince. ‘Mamera’, quien se encontraría en España, cabecilla de la facción del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos, se disputaba la supremacía por el control de la prostitución. Todas estas personas fueron liberadas, a pesar de que se les encontraron armas, droga, municiones, entre otros. En realidad, con esta medida, les dieron carta blanca a Los Gallegos para desatar una ola de asesinatos en Lince.

Quien también cayó en uno de estos recintos fue Wanda del Valle Bermúdez Viera, la ‘Bebecita del Crimen’, y su pareja, el temido sicario Christopher Fuentes González, ‘Maldito Cris’. Fue el lunes 8 de enero de 2022 en la discoteca La Cabaña, ubicada en San Juan de Lurigancho, donde estuvieron encerrados más de 200 jóvenes desde el sábado 6 de enero. Allí se encontraron más de diez armas de fuego, diversas drogas —entre ella la tusi— y un cráneo humano calcinado. En este caso, todos fueron liberados. Ya sabemos lo que hizo el ‘Maldito Cris’: en abril de este año asesinó a un sereno de Santiago de Surco que quiso detenerlo. El 16 de junio, fue abatido por la PNP. Desde ese día, la ‘Bebecita del Crimen’ —que ahora es protegida por el Tren de Aragua y que es parte de esta mafia— juró venganza.

El 31 de marzo de 2021, en plena pandemia del COVID-19, una casa club en la urbanización California, en Chaclacayo, 66 personas, entre ellas siete peruanos —el resto era de nacionalidad venezolana— realizaban una celebración en ‘memoria’ de uno de sus miembros caídos conocido como ‘Wolfita’. La mayoría de los asistentes llevaba puesto un polo negro con la foto estampada de este y con el mensaje: “Vivirás por siempre en nuestro corazón”. Según investigaciones, allí se planificaban diversos delitos.

En tanto, en diciembre de 2022, la PNP desactivó a la organización criminal Los Arrebatadores del Cono Norte, la misma que estaba conformada por remanentes del Tren de Aragua. Esta banda fue implicada en secuestros, extorsiones, sicariato y raqueteo. Su centro de operaciones era la casa campestre Los Delfines, en Pachacútec, Ventanilla. En dicho lugar se detuvo a 34 venezolanos, cuatro peruanos y un dominicano. Allí se encontró, por primera vez, a Brayan Tenias Báez, DJ José Báez.

Ya más recientemente, en julio de este año, se intervino un búnker del crimen, conocido como Pantera Rosa, ubicado en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, en San Juan de Lurigancho, que servía como guarida a la organización criminal Imperio VIP de SJL. En el lugar se detuvo a 101 personas, entre peruanos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos, que registran antecedentes por proxenetismo de menores, posesión ilegal de armas de fuego y homicidios. Entre los detenidos figuraba José Armando Gonzales, ‘Corazón’, quien era señalado como cómplice de ‘Maldito Cris’. El 14 de agosto, este sujeto fue liberado.

En el búnker al que ingresó la Policía el 21 de noviembre en Pachacámac, no solo se halló droga, armas, granadas y licor. Se encontró, asimismo, abundante información sobre el Tren de Aragua, en especial sobre Wanda del Valle Bermúdez. Se dice que un pez gordo de esta mafia venezolana estaría entre los 29 detenidos. Es cuestión de tiempo para conocer su nombre. Por lo pronto, aquel día, el comandante general de la PNP, José Angulo, pidió a nuestro sistema de justicia que no los suelte tan fácilmente, que no suceda lo mismo que pasó con ‘Mamera’, la ‘Bebecita del Crimen’, ‘Maldito Cris’ y ‘Corazón’, que, tras recuperar su libertad, comenzaron a cometer más crímenes y a teñir de sangre a la capital.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO