Yordan Torres Rojas es el efectivo de la policía que se encontraba en servicio cuando agredió brutalmente a su pareja hasta el punto de romperle la nariz. El terrible hecho ocurrió en Santa Anita.

El ataque inició porque el policía vio a la mujer conversando con otro hombre en una reunión, es en ese momento que el efectivo baja de su patrullero y va contra su novia.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, indicó la mujer entre lágrimas.

En un video difundido se ve como algunas personas tratan de controlar al atacante y auxiliar a la mujer quien tenía el rostro y ropa con manchas de sangre.

SANCIÓN

El Ministerio del Interior (Mininter) aseguró que la Comisión de Idoneidad de la Policía Nacional se reunirá hoy para definir la sanción correspondiente contra el mal efectivo.

“Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer”, señalóel Ministerio a través de su cuenta de Twitter.

Video de la captura de policía que agredió a mujer en Santa Anita (Twitter: José Rocha)