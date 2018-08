El Centro comercial Plaza Norte informó mediante un mensaje en su cuenta oficial en Twitter , que la situación ocurrida dentro de sus instalaciones se encuentra bajo control.

Gracias a los protocolos de seguridad de todo el recinto y la ayuda de la Policía Nacional, se estableció el orden ante la presunta alarma de una balacera.

Estimados, les comunicamos que la situación se encuentra bajo control gracias a nuestros protocolos de seguridad y la #PolicíaNacional. — Plaza Norte (@PlazaNortePeru) 3 de agosto de 2018

Por su parte, el gerente general de Plaza Norte, Edgar Cayo, descartó que se tratase de una balacera, y que se lograron capturar a un grupo de personas armadas.

"Entre tres o cuatro personas fueron intervenidas dentro del Centro Comercial Plaza Norte, no sabemos si estaban de paso o iban a tomar un bus, pero el Grupo Terna los intervino. No hubo balacera, no hubo impacto de nada. Lo que me informan que estas personas tenían armamentos en sus pertenencias. Se trataría de una banda peligrosa", comentó Edgar Cayo en Canal N.