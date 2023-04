Sin remordimiento y orgulloso de su crimen. Christopher Fuentes Gonzales, ‘Maldito Cris’ o ‘Fifo’, señalado como el cabecilla de la organización criminal ‘Los Malditos de Salamanca’, celebró la muerte de su víctima: Luis Manrique Pizarro, un sereno de Surco al que le disparó causando su muerte.

No se divirtió solo. El asesino se encontraba en compañía de Bryan Miguel Jiménez Marcano (24), un sujeto al que consideraba su hermano y unos amigos con los que brindó en un ‘búnker’ con piscina, ubicado en Lurín. La reunión contó con los servicios de un DJ.

‘Maldito Cris’ llegó hasta la celebración en la moto lineal con la que cometió el crimen. Todo esto habría ocurrido horas antes de que la Policía fuera alertada del festejo.

Al tomar conocimiento de lo que ocurría, los efectivos policiales llegaron hasta el lugar pretendiendo encontrar al criminal, pero no fue así. En la vivienda ya no se encontraba Fuentes Gonzales, pero sí su ‘hermano’, quien intentó sin éxito espantar a la Policía con disparos. Él fue reducido y terminó confirmando que su amigo es el asesino de Luis Manrique.

ENTIERRO DEL SERENO DE SURCO

Como se recuerda, el pasado viernes, el sereno Luis Manrique Pizarro fue herido de gravedad al intentar intervenir a un presunto delincuente en una moto lineal que se encontraba de manera sospechosa por las calles de Surco.

La familia del sereno de Luis Manrique, junto a sus compañeros de trabajo y amigos, le dieron el último adiós el día de hoy luego de que fue asesinado por el criminal venezolano ‘Maldito Cris’, quien se encuentra prófugo de la justicia. Su hija menor le dedicó unas palabras de despedida antes de su entierro, entre suma tristeza y dolor:

Papá, te me fuiste muy rápido, muy rápido, pero Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué pasa esto. Sin mi mamá y sin mi papá nosotras no estuviéramos aquí, sus tres mujeres, sus tres princesas, no tengo palabras para expresar todo el dolor que siento, todo el dolor que me vas a dejar”, comenzó la joven que se notaba visiblemente afectada por la situación de duelo.

Último adiós a sereno de Surco, Luis Manrique

