Grave denuncia. La periodista de Golperú, Nair Aliaga, reveló que está circulando una fotografía suya donde aparece sin ropa. En diálogo con Perú21, detalló que la imagen es un montaje hecho con inteligencia artificial.

Inicialmente, la periodista deportiva expresó en sus redes: “Ayer me enteré que están compartiendo una foto mía sin ropa. Primero me sorprendí mucho y no lograba entender de dónde esa foto existía. Cuando me la pasaron noté que era hecha con inteligencia artificial”, escribió.





Agregó que “hace semanas leí cómo vulneraban con la integridad de varias periodistas de distintos países haciéndoles lo mismo, ¿Hasta cuando esto contra nosotras? Porque no imagino que compartan en grupos fotos falsas de periodistas desnudos para burlarse y crear morbo. Los videos y las fotografías sexuales FALSAS son sobre nosotras y eso les divierte”, escribió.





DECEPCIONADA POR COMENTARIOS

En conversación con Perú21, Aliaga sostuvo que se siente defraudada por los comentarios indolentes que recibió en redes sociales luego de hacer pública su denuncia.

“Muchos chicos estaban comentando ‘pásame la foto’, y la verdad que la borré porque me incomodó, no porque me haya retractado de querer exponer esto. Había tanto enfermo que comentaba que quería ver la foto, que realmente me quedé decepcionada de lo que sucedía”, expresó.

“Con inteligencia artificial le ponen la cara de uno a otras personas. De una foto que subí a redes, le quitaron el polo y el brasier y empezaron a pasarla. La editaron para que yo me vea desnuda. Era un invento. Lo pueden hacer contigo o conmigo, con cualquier persona”, remarcó indignada.

Sostuvo que esta es una práctica que también se ha hecho común en otros países como Argentina.

“Este ultimo mes, a periodistas argentinas le sacaron hasta videos y los difundieron. Me parece muy desagradable, terrorífico y muy negativo”, acotó.





