Durante la tarde de hoy, se reportó un trágico accidente en el kilómetro 78 de la Panamericana Norte, donde una pareja de esposos identificados como Kelly Lloclla Gomez y Antony Solís Montalvo resultaron gravemente heridos mientras se desplazaban a bordo de una moto lineal.

Según las investigaciones preliminares, el accidente se produjo a causa del impacto con un vehículo de carga pesada con placa BND767, el cual arrastró a la pareja por varios metros sobre la transitada vía.

La mujer embarazada, que tenía cuatro meses de gestación, perdió a su bebé después de haber sido víctima del accidente. La víctima se encuentra en estado crítico después de haber sido sometida a una cirugía de emergencia para estabilizar su condición.

MTras el accidente, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron una búsqueda exhaustiva del conductor del vehículo de carga pesada, quien huyó de la escena del accidente. A pesar de los esfuerzos de la policía, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del responsable del trágico incidente.

“Me duele lo que está pasando mi hija, mi yerno está internado en otro lugar. En este momento no la puedo dejar solo, no me he encargado de hacer la denuncia porque todo el tiempo estoy pendiente de ella”, mencionó la madre de Kelly a Chancay Reportes.

La Sunat ha dado a conocer que los propietarios de la unidad intervenida recientemente serían Luis Elizabeth Saldaña Bulnes y Sergio Paul Tong Andrade. Según las investigaciones, la unidad intervenida estaría prestando servicios como tercero para una empresa.