Un atroz crimen en Villa El Salvador conmocionó a la población. Una mujer, identificada como Domitila Moncín, le pagó 30 mil soles a su sobrino Sergio Cabrera para asesinar a su esposo, Héctor Gozar Navarro, un próspero empresario chatarrero de 66 años, y quedarse con los 700 mil soles que guardaba en una caja fuerte. Previamente, la mujer le había pagado 50 mil soles a un brujo para que acabara con la vida del hombre.

El crimen salió a la luz gracias a la intervención de Marco Antonio Concha, un mototaxista que fue la primera persona en encontrarse con Domitila Moncin, esposa del empresario y su hija menor de 13 años. Ambas se encontraban llorando desconsoladamente en la calle frente a su casa.

“Yo me detuve creyendo que eran pasajeros y me pidieron ayuda. ‘Ayúdeme, que a mi esposo lo han matado. Me han amarrado y me han tenido hasta las 11 de la noche en el tercer piso’, me dijo la señora”, relató Concha al programa Cuarto Poder.

Concha, junto a otros vecinos, trataron de auxiliar a la familia. “Salieron algunos vecinos. Yo tuve que usar mi celular. Llamé al 105, pero no venían. Con la señora fuimos a la comisaría”, agregó el mototaxista.

Sin embargo, antes de que llegaran los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la zona, un grupo de vecinos ingresó a la casa y descubrió el trágico estado del cuerpo del empresario.

El escenario era desolador. "Ese cuarto estaba desordenado. Han buscado lo que han querido. El señor estaba en el piso tapado con una colcha o una sábana", comentó uno de los vecinos que presenció la escena.





Esposa habría contratado a un brujo

El caso del asesinato del empresario Héctor Gozar Navarro ha revelado un plan criminal sorprendente y retorcido, que comenzó con la intención de su esposa, Domitila Moncin, de contratar a un brujo para acabar con la vida de su esposo. El individuo, identificado como Juan Antonio Huánuco Ávalos, prometió cumplir con el encargo a cambio de un pago, pero su propuesta no resultó como esperaba Moncín..

Según las investigaciones, Huánuco Ávalos exigió un primer pago y, tras no cumplir con el trabajo, solicitó una suma adicional de 30 mil soles, argumentando que necesitaba el dinero para comprar "unas espadas" debido a que nunca había realizado un encargo de tal naturaleza. En total, la mujer desembolsó 50 mil soles, según la Policía.





Brujo contratado por la esposa del empresario. (Captura: Cuarto Poder)





“Me dijo que como nunca ha hecho estas cosas, necesita el dinero para comprar unas espadas... si me das los 30 mil ahora, voy a tener que contarle a tu esposo”, reveló Moncín durante su declaración.

Al no obtener resultados del brujo, Domitila recurrió nuevamente a su hermana, quien le propuso una solución definitiva: su hijo, Sergio Luis Cabrera Moncín, de 25 años, recién salido del servicio militar. Él se encargaría del asesinato a cambio de 30 mil soles.

Una vez realizado el homicidio, Cabrera tomó parte del dinero y huyó a Huánuco, donde finalmente fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante el interrogatorio, Melva Moncín, la hermana de Domitila, intentó exculpar a su hijo, pero su defensa no logró convencer a los investigadores.





PNP realiza investigaciones

En un inicio, las autoridades pensaban que había sido un robo, tal como lo había relatado la esposa en su denuncia. Sin embargo, tras una serie de inconsistencias en su relato llevaron a los investigadores a profundizar en los detalles del caso.

Según la PNP, la puerta de la casa no fue forzada, lo que sugiere que no hubo un ingreso violento por parte de ladrones. Además, se determinó que la causa de muerte de Gozar Navarro fue el estrangulamiento con una soga, la misma utilizada para atar a Moncín y a su hija.

En una exhaustiva inspección, los agentes encontraron un saco en el cuarto piso de la vivienda que contenía el mismo tipo de soga utilizada en el homicidio.

Mujer contrata a su sobrina para acabar con la vida de su esposo en Villa el Salvador. (Captura: Cuarto Poder)

El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), afirmó que “en este caso, la conviviente o la esposa abre la puerta al homicida para que ingrese y se esconda en la azotea, en el cuarto piso, para que en horas de la noche cometa el homicidio. Todo el entorno familiar ha sido detenido”.

La situación se complicó aún más cuando Moncín contactó a su hermana, Melva, revelando que había planeado el asesinato de su esposo debido a los abusos que supuestamente sufría en casa. Sin embargo, la policía sospecha que el verdadero motivo detrás del crimen fue económico, lo que pone en duda la narrativa de abuso.

El último lunes por la tarde, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los implicados en este asesinato.





