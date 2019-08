Mujer fue brutalmente acuchillada y queda en coma por defender a su hermana de expareja en Ventanilla

Intento de feminicidio en Ventanilla. Una mujer fue desfigurada por su expareja, quien la atacó porque ella se negó a retomar su relación amorosa. La víctima fue identificada como Ernilda López y producto de la agresión le hicieron 10 puntos en el rostro, también tiene heridas en el brazo y hombro.

"Tomaba demasiado, se volvió alcohólico y era muy agresivo. El día que me separé me dijo que me iba a marcar para toda la vida y quien iba a pagar 'pato' era mi hijo y mi familia", contó López a América Noticias tras el terrible episodio que le tocó vivir el pasado domingo 04 de agosto.

El sujeto que está prófugo de la justicia fue reconocido como Wilder Andrés Villanueva Carranza (39). Vecinos contaron que este habría fugado a Chimbote, su ciudad natal y donde además tiene familiares.

HERMANA LA DEFENDIÓ



Sin embargo, la peor parte del salvaje ataque se lo llevó la hermana de Ernilda López, quien se encuentra en estado de coma tras recibir múltiples puñaladas en el rostro, brazos, pecho, estómago, pulmón, hígado y corazón.

El sujeto habría planeado el ataque ya que sacó de la cómoda el cuchillo para apuñalarlas. "Le clavó directo a mi hermana y luego a mí. Nos dejó tiradas en el piso y salió del cuarto como si nada hubiera pasado", contó.



La víctima exige la captura del agresor y su inmediato encierro en prisión.

