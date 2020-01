‘Mujer Boa’, Martha Chuquipiondo, denuncia a venezolano por agresión física y verbal.

Martha Chuquipiondo, conocida como la ‘Mujer Boa’ apareció nuevamente en medios para denunciar al ciudadano venezolano Luis Eduardo Peña González (21), por violencia física y verbal, quien sería su inquilino.

Chuquipiondo denunció que todo se inició por un problema doméstico con el agua, por tal motivo tuvo que bajar la presión de esta sin saber que el hombre, quien es su vecino, se encontraba tomando una ducha. Los hechos sucedieron en San Miguel.

Asimismo, señaló que esta sería la tercera vez que el extranjero atenta contra ella. “Esta es la tercera y última vez que me agrede, y no lo voy a tolerar porque hasta me amenazó de muerte. Yo no quiero amanecer mañana descuartizada", dijo a Trome.

"Incluso su padre es testigo y sé que lo ha golpeado. Ahora la mamá me ha denunciado y yo no sé de qué me puede denunciar esa señora porque la agredida acá soy yo”, agregó.

