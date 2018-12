¡Brutal ataque! Una mujer atacó a su vecina con una tijera porque revisó el celular de su esposo y descubrió que intercambiaba mensaje con ella a través de WhatsApp .

Angélica Retis Malpartida de 21 años fue arrastrada de los cabellos y golpeada por su agresora, quien sacó el arma y le hizo varios profundos cortes en los brazos, cuello y manos.

"Pensé que me iba matar. Yo estaba lavando mi ropa, cuando me agarró de la espalda y me botó al piso. No supe qué hacer, solo me cubrí el rostro. Me han colocado más de 20 puntos", declaró la joven madre de familia a Trome.

De acuerdo con Trome, la víctima fue trasladada a un hospital, mientras que la agresora fue llevada a la comisaría de Ate, pero horas más tarde quedó en libertad.