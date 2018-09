Sus horas están contadas. Danyk Marianela Farfán Retto, la mujer acusada de abusar sexualmente de sus dos hijas de 11 y 14 años en Huarmey, ingresó a la lista de recompensas del Ministerio del Interior .

De acuerdo con TV Perú, la mujer y su actual pareja, identificada como Wilfredo Martínez, están siendo buscados a nivel nacional. Ellos estarían con ambas niñas, quienes tienen casi un mes de desaparecidas.

Por su parte, Nestor Fiestas Chang, padre biológico de las pequeñas, viene recibiendo el apoyo de las autoridades para encontrar a sus menores hijas, a quienes tenía prohibido ver.

"Cuando quería llevarlas a comer, ella no quería, nunca me dejaba", denunció en declaraciones a las autoridades. "Quiero recuperar a mis hijas, quiero que me las entreguen, porque estando con ella (su ex esposa) están corriendo peligro del que todo el mundo ya lo sabe", manifestó.

Danyk Marianela Farfán Retto es acusada de sedar a sus hijas y practicarles sexo oral en complicidad con su actual pareja, quien grababa los hechos con su teléfono celular. La agresión fue descubierta cuando el dispositivo móvil se perdió y fue encontrado por un vecino, quien al ver las imágenes hizo la denuncia a través de las redes sociales.