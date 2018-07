Una falsa empleada del hogar, identificada como Katherine Vásquez Ocas , llevó a cabo un robo valorizado en S/30,000, entre dinero en efectivo, joyas y electrodomésticos de la vivienda donde trabajó por un mes en La Molina .

Las cámaras de seguridad captaron el delito flagrante de la joven de 21 años. Las imágenes muestran el momento en el que la mujer sale de la vivienda llevándose los objetos de valor con la ayuda de un sujeto no identificado que llegó en un auto, tipo taxi.

La dueña de la casa denunció con indignación que la delincuente hace alarde de la ropa robada con fotos subidas a sus redes sociales.

"Me dijo que venía de provincia y que tenía que mantener a sus hermanitos, incluso a su papá. El domingo me llamó para decirme que me va devolver todo, que lo hizo por la necesidad, pero hasta ahora nada", indicó mortificada la madre de familia.

La Policía ya inició las investigaciones correspondientes y está en la búsqueda de Katherine Vásquez y del cómplice que la ayudó en el delito. El video ya está en manos de la Fiscalía .