Los agentes de la Policía Nacional y del Serenazgo de Miraflores capturaron este jueves al sujeto que atacó con un cuchillo y le desfiguró el rostro a un vecino, el pasado fin de semana.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Abdul Miranda, indicó que Jorge Alberto Magallanes Trigoso fue intervenido en una vivienda situada en la cuadra 15 de la avenida Reducto.

Además, el funcionario detalló que el sujeto habría optado por cambiar de apariencia tras ser grabado por las cámaras de seguridad cuando perpetraba el ataque. Sin embargo, el personal de inteligencia de la Región Policial de Lima y los serenos de Miraflores lo reconocieron.

Miranda señaló que el sujeto admitió ante la Policía que fue autor del ataque contra el ciudadano y que trató de justificar su accionar.

La víctima

Un joven denunció que fue atacado con un cuchillo por un sujeto en el cruce de las avenidas Reducto y Armendáriz. La víctima terminó con 13 puntos en el rostro.

“Estaba caminando hacia mi trabajo. El tipo me mira y comienza a empujar de la nada. Me dice que no me meta en su camino y me insulta. Entonces, no tuve más remedio que lanzarle un puñete, pero él saca un cuchillo y primero me corta parte del párpado y la ceja”, contó la víctima.

De acuerdo con su versión, el sujeto incluso intentó clavarle el cuchillo en la parte izquierda del tórax, pero pudo esquivarlo. Solo le causó una herida.