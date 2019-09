El ministro del Interior Carlos Morán anunció que el suboficial de la Policía Nacional, Elvis Huamaní, embestido y secuestrado por el chofer de una combi entre la avenida Canadá y Aviación hace un mes, será condecorado con la orden al mérito Mariano Santos Mateo, por actuar con valentía haciendo respetar el principio de autoridad.

Además, el suboficial protagonizó un reciente acto de respeto luego de ser insultado y amenazado por un chofer que invadió el carril exclusivo del Corredor Rojo en plena avenida Javier Prado. “Solicité los documentos al conductor y me dijo que me estaba grabando. -No hay problema, me da sus documentos, le pongo la papeleta y se retira- le dije”, explicó Huamaní a TV Perú.

Luego de eso, al observar que podía ser arrollado por el conductor, el agente policial ejecutó el protocolo de intervención y se colocó al frente del vehículo. “Quité el seguro, le pedí que apagara el vehículo. Sentí un segundo golpe y desenfundé el arma, le apunté y solicité el apoyo a la central”.

Finalmente, el suboficial relató que las acciones realizadas “no es solo por él, es por la vida de muchos ciudadanos que se transportan en este tipo de vehículos”.