Un grupo de trabajadoras sexuales que laburan en el jirón Zepita, del Cercado de Lima estuvieron a punto de linchar a un presunto delincuente, a quien acusan de extorsionarlas bajo la modalidad del cobro de cupos.

Las meretrices capturaron a un sujeto de nacionalidad venezolana y entre golpes lo ataron a un poste. Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para evitar un fatal desenlace.

“Al ver que la policía no hace nada, no nos da seguridad, hemos capturado con nuestras propias manos a este sujeto venezolano cuando seguía queriendo cobrar cupos, y al ver que no pagamos, le cortó la pierna a una compañera y a otra le robó el celular”, comentó una de las presuntas víctimas.

La supuesta agraviada también denunció que este sujeto le arrebató un celular. Además, lo acusó de hacerle un corte en el brazo y el pecho a otra compañera por lo que le tuvieron que poner un total de 14 puntos. “Lo hemos traído al venezolano, esperemos que confiese cuáles son sus cómplices”, comentó indignada.





Trabajadoras sexuales de jirón Zepita tomaron la justicia por sus propias manos y condujeron al extranjero a la comisaría.





