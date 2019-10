Indignación total es lo que siente Miguel Vega Palacios, quien el pasado 11 de octubre perdió a sus dos mejores amigos luego de que Melisa Gonzalez Gagliuffi los atropellara y, posteriormente, les causara la muerte por el fuerte impacto que recibieron en la avenida Javier Prado.

El único sobreviviente de aquella fatídica mañana en San Isidro contó al dominical ‘Punto final’ que uno de los abogados de Gonzalez Gagliuffi les ofreció 6 mil soles para darle solución a este caso.

Pero no solamente el abogado le ofreció este monto. La hermana de Vega Palacios, Juana Yataco Palacios, confirmó esta versión y agregó que la madre y el hermano de González Gagliuffi también le brindaron esta respuesta extrajudicial.

“¿Ellos qué creen? Que porque somos pobres, ¿vamos a lucrar con lo que le está pasando a mi hermano?”, dijo indignada Juana.

“Su dinero no me interesa. Ellos me ofrecen eso porque no quieren que salga a la prensa. Yo puedo ganar ese dinero. Parece que la vida a ellos les vale 6 mil soles. Mi vida no vale eso”, añadió Miguel, cuya recuperación podría tardar hasta medio año más.

‘Punto final’ reveló el audio de la llamada que el abogado de Melisa González hizo para ofrecerle la mencionada suma de dinero. Esto fue lo que dijo Giancarlo Gereda:

“Un proceso en libertad puede durar dos o tres años dependiendo de la carga del juzgado que lo asuma. Si de acá a tres años vamos a esperar para que le pongan una reparación civil de cinco o seis mil soles, lo que nosotros pretendemos es que se ejecute ya”.

“Ninguno me respondía”

A esta denuncia, Miguel Vega Palacios relató los instantes posteriores al atropello:

“Lo único que alcancé a ver fue el aire y el cielo. Solo rodé. Hice lo posible para pararme para tapar a mi amigo Christian que estaba tirado en el suelo. Pero mis brazos y mis piernas no me dejaban pararme”, contó el sobreviviente.

Luego de que lo auxiliaran, Vega Palacios les gritó entre lágrimas a sus dos amigos “¡párense por favor, párense”. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de ellos.

“Cuando veo que lo taparon dije “párense, por favor” pero ninguno me respondía. Cada vez que trato de dormir, cierro los ojos y los veo a ellos en el suelo y a mí pidiendo ayuda”, narró.