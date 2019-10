Melisa Gonzalez Gagliuffi , la mujer que el pasado viernes 11 de octubre atropelló y mató a dos jóvenes en la avenida Javier Prado, podría cumplir desde hoy una orden de prisión preventiva por seis meses.

La economista, quien cumple actualmente actualmente una orden de impedimento de salida del país por 15 días, también dejó a un tercer hombre en estado crítico tras atropellarlo en el distrito de San Isidro.

El pedido de prisión preventiva la formuló María Isabel Rabines, titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima.

Por la muerte de Christian Buitrón (35) y Joseph Huashuayo (28) y por el grave estado en que dejó a Miguel Vega Palacios , Melisa Gonzalez Gagliuffi ha sido acusada por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La audiencia de prisión preventiva se realizará en el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima y se ha programado para este lunes a las 2:30 p.m.

“Lo único que atiné a hacer fue virar el timón a la derecha, frenar y luego tratar de estabilizarme, pero perdí el control del carro. Yo vi a los peatones. Iba en zigzag. Viré todo a la derecha para no llevarme a nadie, pero no se pudo. Me duele y lo lamento mucho”, dijo en una entrevista.