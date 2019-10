El lunes 21 de octubre, el Poder Judicial decidirá la situación legal de Melisa González Gagliuffi (33), la economista que el 11 de octubre embistió con su camioneta a tres jóvenes en la Av. Javier Prado Oeste, en San Isidro. Como consecuencia de esto, dos de ellos murieron.

La titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, María Isabel Rabines, formalizó la tarde del martes la denuncia y ha solicitado seis meses de prisión preventiva para González Gagliuffi por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Como se recuerda, el fatal accidente cobró la vida de Christian Buitrón (35) y Joseph Huashuayo (28). Además, dejó herido a Luis Vega (31).

González, en una entrevista a América noticias, se reafirmó en la versión que dio a la Policía de que un auto le cerró el paso y trató de chocar su vehículo.

“Lo único que atiné a hacer fue virar el timón a la derecha, frenar y luego tratar de estabilizarme, pero perdí el control del carro. Yo vi a los peatones. Iba en zigzag. Viré todo a la derecha para no llevarme a nadie, pero no se pudo. Me duele y lo lamento mucho”, dijo.

Sostuvo que manejaba a la velocidad que van todos los vehículos por esa vía.

TENGA EN CUENTA

- El último martes, el Poder Judicial dictó 15 días de impedimento de salida para la conductora Melisa González Gagliuffi.