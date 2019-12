Johanna Inga, es la acongojada madre que despide a su hija Alexandra Porras Inga (18), tras su muerte en el restaurante de comida rápida McDonald’s de Pueblo Libre, junto a ella falleció su pareja y compañero de trabajo. Hoy ambas familias solo piden justicia.

“Señora, ha habido un accidente y su hija ha fallecido. No me dijo quién era ni nada. Y yo, obviamente (tenía) dolor e impresión y me pedía mi dirección para venir a decírmelo cuando ya me lo había dicho al teléfono”, de esta manera cuenta Joanna Inga, que se enteró de la trágica noticia.

La familia de Gabriel Campos Zapata (19), exigió que se colabore con las autoridades, para que puedan realizar el trabajo correspondiente. “Lo único que yo pido es justicia para mi hijo y que esclarezcan las cosas como debe ser. Yo no pido ni más, ni menos. Solo quiero saber la verdad de lo que sucedió”, expresó la afectada madre del joven.

Los familiares de las víctimas, piden que el caso se investigue exhaustivamente para llegar con la verdad de la muerte de los jóvenes. De la misma manera pidieron que los supervisores que se encontraron a cargo aquel día, durante la madrugada, se comuniquen con ellos para tener más pistas de lo que ocurrió.

Ambos muchachos trabajaron durante medio año en el centro de comida rápida y con su sueldo, solventaban sus gastos y ayudaban a su familia. La joven Alexandra pretendía ahorrar para pagar su carrera de derecho, mientras que Gabriel sus estudios en terapia física.

POSIBLE NEGLIGENCIA

El superintendente nacional de la Sunafil, Juan Requejo, explicó que el local contaba con pozo a tierra. “De hallarse fallas en el pozo a tierra, esta sería una infracción muy grave y la empresa (McDonald’s) podría recibir una multa de hasta S/189 mil”, advirtió.

Afirmó que “esta sanción sería sin perjuicio a las responsabilidades civiles y penales que llegarían hasta el gerente general de la empresa por poner en riesgo la vida de sus trabajadores”.

CIERRE POR DOS DÍAS

La cadena McDonalds anunció el cierre temporal de todos sus locales a nivel nacional durante dos días luego de hacerse público el fallecimiento de Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18), trabajadores que perdieron la vida por una descarga eléctrica mientras limpiaban el local de madrugada en Pueblo Libre.

“Queremos manifestar que entendemos y compartimos el inmenso dolor de las familias”, aseguró la empresa.

Familiares de jóvenes fallecidos en Mc Donald’s exigen investigación exhaustiva [VIDEO]