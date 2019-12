No encuentran consuelo. Los amigos, familiares y conocidos de los dos jóvenes que murieron electrocutados en un local de la multinacional McDonald’s, mostraron su pena y dolor mediante sentidos mensajes.

Las redes sociales de Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Gabriel Campos Zapata (19) fueron llenadas de publicaciones de despedida y de recuerdos que han dejado ambas víctimas. Ellos mantenían un relación sentimental.

“(...) Hoy soy la persona más débil, no me imagino una vida sin ti, no sé lo difícil que será de hoy en adelante, no poder volver a ver tu carita, escuchar tu voz, contarnos nuestras cosas, te voy a extrañar con cada parte de mi, Alexandra Porras Inga”, dice uno de los mensajes.

“Gabriel Campos Zapata, eras como un hermanito para mi, mi otro compañero, par de loquitos que tenían peleas tontas como toda pareja, pero se querían como ninguna otra, te voy a extrañar tanto gordito", escribió uno de los amigos de él.

El colegio donde ambos habían estudiado, también emitió un pronunciamiento sobre la pérdida de sus dos exalumnos:

“Lamentamos informar por este medio, el sensible fallecimiento de dos de nuestros ex-alumnos. Pedimos por el eterno descanso de Alexandra Porras Inga (Inicial, primaria y secundaria) y Carlos Gabriel Campos Zapata (BRIGADIER GENERAL) de la Promoción 2017...”

Alexandra Porras y Carlos Campos murieron cuando realizaban trabajos de mantenimiento en el mencionado restaurante. Fue la joven quien recibió primero la descarga eléctrica. Su enamorado, al tratar rescatarla, también falleció.

Pueblo Libre