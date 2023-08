Delincuentes irrumpieron en un departamento ubicado en la avenida Sucre, Magdalena del Mar, y robaron diversos objetos valorizados en al menos 10 mil dólares, según estimaron los agraviados.

Los malhechores entraron a la vivienda vulnerando el cerrojo de la puerta, ya que las rejas del exterior del edificio no cuentan con seguro. Se llevaron diversos objetos como perfumes, laptops, un televisor, una radio y hasta un pasaporte, según dijo una de las agraviadas, Julia Alegre.

Se sospecha que los sujetos sabían que la vivienda estaría vacía varias horas, ya que los propietarios son miembros del Cuerpo de Bomberos. Alegre contó que fue el hijo de su roommate, quien halló la puerta violentada al llegar del trabajo.

Si bien las víctimas no sospechan de sus vecinos, les parece extraño que solo haya ocurrido en su departamento: “No sospecho de nadie, de ningún vecino, (pero) me llama la atención que se direccionen de frente al departamento. Y abajo, en el patio, hay bicicletas de alta gama y no se han llevado ninguna...”, señaló Alegre.

En tanto, la Policía llegó a la vivienda y ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

