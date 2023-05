Luego de cuatro días en cuidados intensivos, el bebé que fue acuchillado en un asalto en Iquitos falleció este miércoles antes de ser trasladado a Lima. En el velorio, su madre pidió justicia solicitando que la muerte de su hijo no quede impune.

“Pido al ministro del Interior que haga todo lo posible, que atrapen al delincuente que le hicieron daño a mi hijo. Solo pido justicia”, declaró la madre en Latina.

El intento de asalto se dio en el puente Bellavista, en el río Nanay, Iquitos, el pasado fin de semana. Dos delincuentes se bajaron de una mototaxi para acercarse a los padres del bebé, quienes estaban paseando con su hijo tranquilamente.

“Llegan a nosotros dos sujetos y yo me encontraba de espaldas. Me abordan y me defiendo, pongo resistencia, me golpean en la boca, caigo al piso y luego se van contra la mamá del niño y es ahí que lo (acuchillan)”, expresó ofuscado el padre, quién reiteró el pedido de justicia.

La pequeña víctima fue trasladada de inmediato al hospital regional de Loreto, donde permanecía en estado crítico, a la espera de ser llevado a Lima para su intervención. Empero, su cuerpo ya no resistió más y murió este miércoles. Según los medios locales, se conoció que se había iniciado las gestiones pertinentes para su traslado al Hospital del Niño, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima. Sin embargo, no hubo disponibilidad de camas.

Al enterarse de la noticia, los padres y familiares protagonizaron escenas de dolor y exigieron a las autoridades hacer justicia por este hecho atroz. Los restos del menor estaban siendo velados en su vivienda, en tanto sus padres pidieron justicia y apoyo para encontrar un lugar y enterrar a su hijo.

Sobre las investigaciones, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que se encuentran buscando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes. El Ministerio del Interior, por su parte, ofrece 150 mil soles por información sobre los responsables





