Cinthia Machare señaló que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino , nunca se contactó con ellos por el caso de su hija Katherine Gómez , quien fue quemada viva en plena calle por su expareja Sergio Tachare. Además, señaló que tampoco pidió disculpas por sus declaraciones polémicas en torno a la culpabilidad en estos casos de feminicidio .

En diálogo con ‘América Hoy’, la madre de Katherine Gómez se mostró muy indignada con Nancy Tolentino. “Hasta hora no se comunica conmigo... Yo creo que por las declaraciones de la señora no creo que tenga capara para llamarme”, mencionó.

Cinthia Machare aclaró que la ministra no se rectificó y tampoco pidió disculpas por sus expresiones en torno a la culpabilidad en estos casos de feminicidio. “Hasta el momento la ministra no se ha rectificado y se ha justificado por las declaraciones, ella dio a entender que mi hija es culpable de que le hayan atentado de esa forma”

La madre también aclaró que está recibiendo ayuda psicológica por el caso de su hija. “Al principio me quise derrumbar, estuve medicada, no dormía, no comía, ha sido muy duro todo esto, pero he sacado fuerzas por mis hijos y mi hija Katherine. No pienso volver a llorar hasta que le den la justicia que merece ese hombre”, señaló.

Sergio Tarache fue detenido en Colombia

Sergio Tarache fue detenido en Colombia, de acuerdo a información de las autoridades. Según unas imágenes difundidas, el feminicida habría tratado de cambiar de apariencia y ahora luce un bigote.

Como se recuerda, Sergio Tarache fugó del país, por lo que Policía Nacional ofreció una recompensa de 50 mil soles para la persona que ofrezca información sobre el paradero del asesino, quien quemó viva a Katherine Gómez en las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima. Después del cruel acto, Katherine Gómez quedó con quemaduras en el 60% del cuerpo y, finalmente, falleció.

El feminicida ya había estado en Colombia anteriormente, según el general Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri. Sergio Tarache estuvo en el país vecino tras haber tenido problemas con la ley en Venezuela, país en el que registra antecedentes por agredir física y psicológicamente a sus exparejas.

