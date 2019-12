Adolfo Bazán es un sujeto peligroso y agresivo. Así lo asegura Yorry Warthon, abogado de Macarena Vélez, una de las siete mujeres que denunció públicamente al letrado por abuso sexual.

De acuerdo con la defensa de la modelo, quien fue besada a la fuerza y tocada indebidamente, el acusado lo ha amenazado cuando era trasladado hacia la dependencia policial donde permanecerá detenido. “Hago una denuncia pública, la actitud de este señor es beligerante. He sido maltratado por este señor en las instalaciones de la Dirincri, me amenazó, me agredió verbalmente”, sostuvo.

Warthon manifestó además que la ‘guerrera’ se encuentra tranquila y feliz con la captura de su agresor, quien intentó filmar sus partes íntimas, de acuerdo a su testimonio. “Hago un llamado a la Fiscalía para que apresure todas las diligencias”, sostuvo.

[LO ÚLTIMO] Caso Adolfo Bazán: Abogado de Macarena Vélez denuncia que acusado lo amenazó y agredió verbalmente ► https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/RwZhko6M6I — Canal N (@canalN_) December 24, 2019

#CasoAdolfoBazan



Adjunto oficio dirigido por la #División de Secuestro a #REQUISITORIAS, que pone a disposición al capturado Adolfo Bazán.



Asimismo, DENUNCIO agresión verbal y amenaza de Adolfo Bazán en mi contra hace unos instantes en la #DIRINCRI. Efectivos PNP son testigos. pic.twitter.com/meWOYzsk6D — Yorry Warthon (@Yorry_Warthon) December 24, 2019

Graves antecedentes

No es la primera vez que Adolfo Bazán es acusado de tener un comportamiento confrontacional y de amenazar a las personas que se atreven a enfrentarlo. Lisseth Garrido Ortiz, abogada de una de sus presuntas víctimas, sostuvo que la PNP comprobó que el abogado había filmado a su clienta cuando mantenían relaciones sexuales.

Cuando la joven, quien era pareja de Bazán por ese entonces, se percató de lo que ocurría, intentó terminar la relación pero el sujeto la amenazó con difundir la grabaciones en Internet. Pero no solo eso, a otra joven la asustaba contándole que había cometido un homicidio. “Le decía a mi patrocinada que había matado a una persona en una de sus casas de La Molina y ella tenía mucho temor”, aseveró la abogada de la víctima.