En las próximas horas, la exmánager de Lucía de la Cruz, Elga Gómez Velando, será trasladada a un penal por incumplir las normas de conducta dictadas en su sentencia por haber robado la camioneta de la cantante en 2015.

La Policía judicial capturó a la examiga de la criolla en un centro médico de San Juan de Lurigancho.

“Ingresó a mi casa, cuando mi madre estaba allí, y con dos sopletes abrió la cochera eléctrica y se llevó el carro. Esa mujer destruyó mi vida”, indicó De la Cruz en Latina.

“Ustedes saben cómo es Lucía de mentirosa y estafadora. Estoy harta de estar escondida por culpa de esa mujer... lleve a músicos a Europa y no me pagó. Se llevó mi camioneta y luego me acusó”, dijo Gómez Velando en su defensa.

La cantante precisó que la mujer además le adeuda S/40 mil y pidió un mayor periodo de cárcel para su examiga.

“El juez y el secretario de Chorrillos saben... ¿por qué le dieron un año de prisión? si estos (delitos) de patrimonio tienen una (sentencia) de 4 u 8 años para arriba”, indicó.

La mujer permanece en la carceleta de la Corte de Lima Sur a la espera de su traslado a un penal.