Lucero Sanchez, excandidata al Miss Perú 2018, denunció que videos íntimos con su expareja, identificada como Anderson Montoro, han comenzado a circular en páginas pornográficas y en redes sociales, lo cual ha afectado su salud y estado emocional.

En diálogo con América Noticias, la joven señaló que, tras la difusión de los videos íntimos, ha sido acosada, ya que algunos sujetos le han enviado mensajes a su celular.

"No mencioné nada por vergüenza, por miedo; luego esto explotó el 26 de mayo, incluso hasta ahora soy acosada, no sé cómo lograron conseguir mi número personal, en donde gente me comienza a escribir, a mandarme mensajes despectivos", indicó la joven.

Lucero Sánchez señaló que el video íntimo estaba en poder de su expareja, por lo que procedió a denunciarlo. Sin embargo, el sujeto aseguró que fue un amigo quien difundió las imágenes tras pedirle prestado su celular durante una reunión.

Desde Chimbote, Montoro detalló que su amigo, en plena reunión, se retiró a los servicios higiénicos con su celular y que, supuestamente, fue ahí donde aprovechó para revisar los videos íntimos y difundirlos. La víctima remarcó que este último sujeto también fue denunciado.

Lucero Sánchez inició la relación con Montoro en 2014 y terminó en 2018. Ella actualmente sufre de ataques de pánico y de ansiedad tras la difusión de las imágenes íntimas.

