Vecinos del distrito de Los Olivos , cansados del incremento de la delincuencia, lincharon a dos presuntos delincuentes extranjeros que asaltaron a una joven cuando salió a comprar por su zona.

Los delincuentes, identificados como Marco José Torres (27) y José Manuel Gran (31), habrían aprovechado que la víctima se encontraba sola para quitarle su teléfono.

Personal de serenazgo de Los Olivos, así como del Comando Yanapaqui y del Grupo Terna Norte 2, llegaron hasta el cruce del Jirón Rejalgar y Estibina para evitar que las personas sigan agrediendo a los malhechores. “No te metas con mi hija, tan solo salió a comprar”, le exigió la madre de la víctima a uno de los ladrones.

De acuerdo a América Noticias, unos 50 vecinos se negaron a entregar a los detenidos para ser llevados a la comisaría. Tras varios intentos, las autoridades lograron subirlos a la camioneta.

En tanto, la víctima denunció que uno de ellos la habría ‘cogoteado’ para robarle su teléfono móvil, el cual lograron recuperar. El aparato electrónico valorizado en S/1800 se encontraba entre las pertenencias de uno de los detenidos.

“Jalamos el teléfono y corrimos. Era una chica caminando, agarrando el teléfono, sola, solo jalamos el teléfono. No la golpeamos, no sacamos arma, no teníamos nada”, señaló el delincuente.

Finalmente, los vecinos amenazaron que lo volverían a hacer si los sujetos son puestos en libertad.

