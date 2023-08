Dos sujetos armados interceptaron a un empresario y le robaron una mochila con 50 mil soles y una laptop en Los Olivos. La víctima había retirado el dinero minutos previos en un banco ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo.

El ataque se produjo el sábado 5 de agosto en horas de la mañana. La víctima junto con su hija se trasladaron en su auto desde un banco, donde retiró 50 mil soles, hacia su negocio, ubicado a tres cuadras de distancia. Cuando el hombre descendió del vehículo e intentaba abrir la puerta de su local, fue interceptado por una moto a bordo de dos delincuentes, quienes lo amenazaron con una pistola y le quitaron la mochila donde llevaba el dinero y sus pertenencias.

“Intentaba abrir la puerta de mi oficina y uno (de los dos tipos) baja y me encañona con un arma, indicando directamente que le dé el dinero. No puse resistencia, me quitó la mochila. (Luego), les seguí con la unidad , pero lamentablemente (no pude alcanzarles por) el tráfico a esa hora”, dijo el empresario a América Noticias.

Asimismo, contó que un testigo vio cómo estos delincuentes se subieron a otro taxi cuadras más allá y fueron intervenidos por la policía, pero cuando se hizo la consulta respectiva, no existe un registro de dicha intervención. Por ello, la víctima solicita las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos, ya que toda la avenida cuenta con ellas.





