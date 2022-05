Un hombre fue asesinado a balazos, el último fin de semana, cuando descendía de una combi a la altura de la cuadra 9 del jirón Caraz, en la urbanización Mercurio, Los Olivos.

América Noticias mostró imágenes en las que se ve que el pasajero baja del vehículo a toda prisa junto a otra persona, pero solo logra avanzar unos metros porque se desploma en medio de la pista. Su acompañante huye del lugar y no lo auxilia.

Los ocupantes de la combi escaparon con dirección a la avenida Antúnez de Mayolo, pero la unidad choca con un sardinel metros más adelante y detiene su marcha, lo cual es aprovechado para que dos mujeres salgan corriendo. A los pocos minutos aparece un sujeto, se sube al asiento del copiloto y se marcha.

Los vecinos salieron de sus casas para auxiliar al hombre, pero los impactos de los proyectiles en la cara y el tórax le ocasionaron una muerte instantánea.

El comandante PNP Aldo Ferruzo, jefe de la comisaría de Sol de Oro, dijo que el hombre no residiría en la zona, ya que los vecinos no lo lograron reconocer. No pudo ser identificado porque, al parecer, los sujetos le robaron sus pertenencias. En el informe periodístico de Latina se indicó que se hallaron monedas colombianas en sus bolsillos.

VIDEO RECOMENDADO

¿Manejas moto o mototaxi? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto a disposición una plataforma virtual donde podrás revisar si estás registrado correctamente en el Sistema Nacional de Conductores (SNC). Entérate del proceso en este video.