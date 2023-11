“He procedido así porque no me has hecho caso la vez anterior. Esta es la última vez que disparo fuera de tu casa. La próxima será en tu cabeza, la de tu esposa o la de tus hijos”. Esto es parte del mensaje que Los Gallegos de San Juan de Miraflores —una facción del Tren de Aragua— le enviaron, en octubre, al empresario maderero de San Juan de Miraflores, luego de efectuar varios disparos contra su vehículo. Al hombre de negocios le exigían S/120 mil.

Así lo reveló la fiscal Cinthya Sayritupac la mañana del domingo 12 de noviembre, durante la audiencia de prisión preventiva solicitada para tres integrantes de esta organización criminal. La diligencia se inició con los alegatos en contra de José Parilli Araujo, ‘Valy’, el cabecilla de la misma. Hoy se continuará con el proceso para Jesús López Cedeño, ‘Goldo’, y de José Fuentes Núñez, ‘Leo’, los otros dos miembros.

Según la representante del Ministerio Público, informes de inteligencia revelaron que Parilli Araujo ingresó de manera ilegal a Perú y cuenta con amplio prontuario por sicariato en Venezuela. También señaló que este sujeto tenía videos en los que aparece portando un arma de fuego, con la que apuntaba a los locales de su víctima desde un auto.

Inicialmente, el empresario le depositó S/10 mil a sus extorsionadores, los que lo tomaron como una inicial. Posteriormente, desembolsó S/100 más. “Eso ocasionó que se tornaran más violentos y enviaron videos y mensajes de voz en los que decían que matarían a su familia y que atentarían contra sus locales e inmuebles”, indicó Sayritupac.

SABÍA QUE

Los Gallegos de San Juan de Miraflores habrían contado con la complicidad de Junior Brito, extrabajador del empresario extorsionado.

De momento, ha sido separado del proceso al no habérsele notificado adecuadamente sobre la prisión preventiva.