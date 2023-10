No solo San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. El Centro de Lima y Lince —donde se detonó una granada el 30 de septiembre— serán declarados en emergencia debido a los altos índices de inseguridad. “Queremos preservar la vida y la seguridad de los peruanos y de los negocios en el Cercado. Y queremos combatir, de manera radical, el proxenetismo, la prostitución clandestina, las extorsiones y la trata de personas en Lince”, indicó el premier, Alberto Otárola, en Palacio de Gobierno, tras la sesión del Consejo de Ministros.

Sostuvo, además, que hoy saldrá publicado el decreto supremo respectivo. Sin embargo, Otárola descartó que se vaya a tomar una decisión “que incluya una declaratoria masiva, porque creemos que hay que tener la inteligencia y la estrategia suficientes como para poder enfocar, de manera adecuada y asertiva, las decisiones que sobre esta política pública se toman”. Enfatizó que se está “en el camino correcto, dando duros golpes” contra el crimen organizado.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que el estado de emergencia viene dando buenos resultados en los lugares en los que se viene aplicando. “En San Martín de Porres tenemos menos de 22% de hurtos, robos y sicariatos. Han bajado, también, los homicidios. En San Juan de Lurigancho, menos de 20%, y en Sullana, menos de 18%”, explicó.

Anunció, asimismo, que las actividades comerciales en Lince y en el Cercado de Lima quedarán suspendidas entre las cero horas y las 4:00 a.m. “Pero tenemos la posibilidad de evaluar en unos diez, quince o 20 días cómo van las actividades”, recalcó.

“El Cercado de Lima es el segundo distrito, después de San Juan de Lurigancho, con alta incidencia delictiva; se cometen una serie de hurtos, robos, extorsiones y estafas. El distrito de Lince también ha sido considerado, toda vez que la Policía ha informado que en más de siete puntos se llevan a cabo delitos de trata de personas”, señaló.

LIMA SE PRONUNCIA

Sobre el tema, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo que es positivo que se haya incorporado a Lince —donde opera una facción del Tren de Aragua— en el estado de emergencia, porque se “necesita retomar el control y la tranquilidad”, en dicha comuna. Sin embargo, pidió al Poder Ejecutivo que considere no restringir los derechos ciudadanos, con la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1095, “que requiere una modificatoria que, con las facultades otorgadas por el Congreso, el Gobierno la podría hacer”.

“Nosotros no queremos que se perjudiquen los comerciantes ni las personas que tienen sus negocios en el Centro Histórico. La gente tiene que entender que esto es para la tranquilidad de todos. Y por eso planteamos que se pueda aplicar sin la necesidad de restringir derechos ciudadanos… Que esto no tenga que vulnerar la actividad comercial”, manifestó. Acotó que la procesión del Señor de los Milagros no se verá afectada.

Por su parte, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, ha pedido que en su distrito también se aplique el estado de emergencia, luego de que se hallara una granada, el domingo 8 de octubre, en la berma central de la avenida General Recavarren.

SABÍA QUE

El premier Alberto Otárola dijo que se emitirá una norma para que los delitos vinculados a violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar no prescriban.

También indicó que se va a inhabilitar permanentemente a los docentes sancionados por hostigamiento sexual.

