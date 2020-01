Lo admitió. Briggitte Flores, quien la noche del pasado miércoles 15 de enero fue rociada con gasolina por su pareja Julio César Rojas Mogollón, para, posteriormente, prenderle fuego, fue grabada por el Serenazgo admitiendo que el sujeto sí había querido atentar contra ella. Los hechos sucedieron en La Victoria.

Según datos recogidos por la comisaría de Apolo, la mujer decidió no pasar las pruebas del médico legista y tampoco quiso denunciarlo alegando que no le había hecho ningún daño.

“Estábamos ebrios. Él mete la mano al bolsillo y saca el encendedor, yo he estado a una distancia prudente. Vi que se propagó una llama y me retiré, por eso no he puesto ninguna denuncia", dijo en la comisaría.

Sin embargo, el serenazgo de La Victoria mostró un video grabado minutos después de que la mujer sale corriendo de la escena, a punto de ser prendida desde el cabello por Rojas Mogollón.

En esos instantes, las mujeres del serenazgo fueron a su auxilio e intentaron calmarla. Entre llantos, Flores reconoce que se encontraba bañada en gasolina y que sí intentó prenderle fuego. “Si lo voy a denunciar”, se le oye decir.

“Me ha querido prender. Tengo nervios. (La gasolina me cayó) en todo el cuerpo. Estoy manchada toda de gasolina, me prendió un encendedor y me he venido corriendo gracias al chico que está acá me ha sacado corriendo de acá”, dice Flores cuando se siente en confianza con las mujeres.

Esta versión sería tomada en cuenta por la Fiscalía para armar la denuncia, pese a las declaraciones contradictorias en las que niega totalmente que su pareja haya querido quemarla.

(Video: América Noticias)