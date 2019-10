Imperdonable. La menor de seis años que fue secuestrada el último sábado en La Victoria , y que luego fue hallada por la Policía el domingo por la tarde, ha quedado con traumas que no la dejan dormir.

Así lo ha asegurado su madre quien afirma que, pese a que la niña se encuentra bajo la protección de su familia, no puede conciliar el sueño.

“Ella no puede dormir, mi hija llora para dormir, que será, se acordará, no me quiere contar”, contó la progenitora al noticiero ’24 horas’. De acuerdo con la mamá de nombre Rubiliz Yaneth Quispe Chistama (23), el secuestrador “ha traumado psicológicamente a mi hija”.

El raptor, quien ya confesó ser el autor del crimen, fue identificado como Julio Tito Quispe, conocido también como el ‘Monstruo de Carapongo’. Este aceptó que le realizó tocamientos indebidos a la víctima.

Julio Tito Quispe, es acusado de haber secuestrado e intentado violar a una niña de 6 años en La Victoria. (Foto: Cesar Grados)

“Quizás no la ha violado, pero si ha hecho otras cosas con mi hija", agregó Quispe Chistama, quien ha pedido cadena perpetua por el daño que le ha causado a la menor. “Que le den cadena perpetua a ese señor (…) si ya lo hizo una vez, quien sabe si lo ha hecho más veces", exclamó.

La madre llamó a que, si otras niñas han sido víctimas de Julio Tito Quispe, sus madres no se queden calladas y denuncien inmediatamente. "Si hay señoras que sepan de ese señor, que vengan a denunciar para que ese señor se quede encerrado”, exhortó.

Julio Tito Quispe fue detenido el pasado domingo en el mismo vehículo que usó para el secuestro. En el interior del automóvil, los agentes hallaron juguetes, que habría utilizado para atraer a la niña, envoltorios de PBC y 15 bolsas pequeñas de marihuana.