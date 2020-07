Una ciudadana colombiana que transitaba vestida con el uniforme policial de faena de la Policía Nacional fue intervenida en inmediaciones del emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Dara Fernanda Collazos Tangoa (25) vestía prendas, gorro y hasta zapatos distintivos de los policías y fue intervenida cuando se encontraba entre los jirones Huánuco e Hipólito Unanue.

Al ser interrogada dijo que ella había ido a comprar y uso el traje distintivo de la institución policial para evitar hacer colas y la dejen ingresar.

“La fila estaba muy larga, no me dejaban entrar pero no le quería hacer daño a nadie solo quería comprar”, le dijo a las autoridades.

Asimismo, manifestó que adquirió la prenda policial por s/.200 soles en Las Malvinas.

La mujer fue intervenida por la PNP. (Video: PNP)