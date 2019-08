Feminicidio en Ventanilla. Carlos Enrique Cieza Pérez (18), quien asesinó a su pareja embarazada de tres meses, brindó su macabra confesión a las autoridades y detalló cómo perpetró el crimen. El delito sucedió el último jueves 29 por la tarde en el sector Pachacútec, conocido como Incahuasi, de dicho distrito.

En un video de la PNP, el joven narró todo sobre aquel día y señaló que la causa principal fue una discusión de pareja con Ana Paula Prado Tutivén, también de 18 años.

“Agarré su comida y la tiré al suelo, le dije: ‘Vete al otro lado y si quieres cómprate otro almuerzo, pero no te quiero ver’. Me dolía la cabeza horrible, no la quería ver”, señaló Cieza Pérez.

“Me empezó a golpear y le decía cálmate. Fui muy tosco. Primero la empujaba, le decía: ‘Ana Paula, ya cálmate’ y después le agarré del cuello. Fue un momento de ira y cuando la vi ya estaba muerta. Intenté reanimarla”, agregó.

El homicida fue capturado con el polo ensangrentado tras haber sido denunciado por su tía materna, a quien, previamente, le había confesado el crimen.

La pareja mantenía una relación hace dos años; su convivencia se inició a los 4 meses de conocerse. Vecinos de la zona se mostraron sorprendidos porque nunca habían provocado problemas.

Cieza Pérez, quien enfentará cargos por el delito de feminicidio, fue conducido a la Depincri de Ventanilla y en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público.