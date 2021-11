El boxeador Jonathan Maicelo denunció que extorsionadores le dejaron en el interior de su restaurante, ubicado en la primera cuadra de la avenida Gran Chimú (San Juan de Lurigancho), un paquete que contenía una granada, varias balas y un mensaje amenazante.

“Ya sabes que tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso, evítate los problemas, cuida tu vida”, se señala en el papel enviado a Maicelo por un sujeto que se identifica con el alias de ‘Loco Aroni’. Renée Jesús Aroni Lima, más conocido como ‘Loco Aroni’ y principal sospechoso del crimen del hijo de Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho, es sindicado de ser cabecilla de la banda criminal ‘Los malditos de Huáscar’.

Además, se colocaron tres números de celulares para que el boxeador y empresario se comunique a fin de coordinar el pago de la extorsión.

En diálogo con el noticiero 24 Horas, Maicelo detalló que el extorsionador se hizo pasar como cliente y aprovechó que había gran cantidad de comensales para ingresar al restaurante. Dejó la bolsa con la granada y las balas en el lado derecho de la puerta.

Reacción

Jonathan Maicelo indicó que no tiene a ningún sospechoso, ya que “nunca he tenido problemas con nadie” y cuestionó que sea víctima de una extorsión, a pesar de que su restaurante en San Juan de Lurigancho tiene solo cinco días de inaugurado. Pidió a las autoridades que vigilen más la zona.

“Yo como que sentí esa corazonada de que era algo malo, yo cojo esa vaina y me la llevo para la calle, bien lejos, me alejo y reviso y me doy cuenta que era una granada y balitas, cierro el paquete, lo dejo a un lado para de una forma resguardar a la gente que estaba haciendo cola, resguardar a todos los comensales, junto a mis trabajadores, incluyéndome a mí”, señaló Maicelo.

“Nunca he tenido problemas con nadie, yo creo que simplemente son gente que se dedica a eso y hay que atraparlos. A pesar de que soy un tipo loco, me mantuve con calma y sigo con calma, sigo tranquilo, que pase lo que tengo que pasar”, agregó.

