Una joven universitaria ha quedado herida gravemente luego de que fuera acuchillada por un delincuente que le arrebató su celular cuando ella transitaba por debajo del puente del Trébol de Javier Prado.

La víctima de robo ha sufrido graves cortes en el brazo, por lo que se espera que sea operada en los próximos días. “El tipo me agarró con un cuchillo y lo primero que me acuchilló fueron los brazos”, contó a América Noticias.

Según contó la agraviada, nadie la auxilió cuando fue atacada ya que en aquella zona, asegura, no hay presencia policial. “Nadie me pudo auxiliar. Me estaba desangrando todo el rato, un señor me hizo un torniquete en el brazo”, contó.

Por la oscuridad de la zona, ella no pudo identificar al ladrón, sin embargo, acotó que en medio de las amenazas, la joven identificó que “tenía acento venezolano”.

El Hospital Naval es el nosocomio en donde la joven se recupera y su madre ha estado con ella desde que fue internada. En declaraciones al noticiero, dijo que su hija “no puede movilizarse” ni “mover el brazo derecho”.

“Ojalá que las cámaras de seguridad pueden dar con ese indeseable, porque no hay otro nombre. El brazo derecho es el más afectado, ¡y ellas es diestra!”, exclamó indignada la madre de familia.