Con una pistola y un sobre de raticida en el bolsillo fue capturado u n sujeto en Comas, que amenazaba a su ex conviviente con asesinarla a ella y a los tres hijos de ambos para luego suicidarse, si es que no aceptaba retomar la relación sentimental.

Este caso ocurre a tan solo un día del brutal crimen de un hombre que, a martillazos, mató a su pareja y a sus tres hijos menores , en San Juan de Lurigancho .

PRESA DE LOS CELOS

Pese a que terminó la relación, Pedro Sánchez Escobar (35) continuaba celando a Lesly Román Correa (40), con quien tiene tres hijos, de 4, 8 y 12 años.

Lesly Román manifestó que todo se agravó cuando Sánchez descubrió que ella ya tenía otra relación. Indicó que este amenazaba con suicidarse si es que ella no le daba información sobre su nuevo romance.

La tarde del último sábado, ambos sostuvieron una pelea en un parque. En plena discusión, Pedro Sánchez le escupió en el rostro. No contento con ello, amenazó con matar a los pequeños.

Desesperada, Román presentó la denuncia en la comisaría de Túpac Amaru para advertir del peligro que corrían ella y su familia.

Cuando aún estaba en dicha dependencia policial, la mujer recibe dos llamadas telefónicas de Sánchez. Ahí le dice que si no regresaba en cinco minutos, concretaría sus amenazas.

“Tus hijos están acá, tus papás están acá. No hagas que me vuelva loco. Ven porque me tienes que aclarar muchas cosas. Te juro por mis hijos que si no vienes, no solamente vas a encontrar una desgracia, vas a encontrar cuatro”, le dijo.

Con estas pruebas, la Policía fue en busca de este sujeto y llegó a la casa ubicada en el jirón Cipreses 227, en la urbanización Repartición. Una oficial se hizo pasar por la amiga de Román para ingresar.

Tras ello, otros agentes intervinieron y detuvieron a Pedro Sánchez. Le incautaron una pistola abastecida.

Fuentes policiales indicaron a Perú21 que el detenido permanece en la Depincri de Comas y será puesto a disposición de la Fiscalía . Él sería denunciado por los delitos de intento de feminicidio y exposición de personas al peligro.

PIDE FIRMEZA EN DENUNCIAS

Por su parte, el general Gastón Rodríguez , jefe de la Región Policial Lima, pidió a las víctimas de violencia familiar que sean firmes con sus denuncias y que estas sean sostenibles en el proceso investigatorio.

“No queremos situaciones en las que la Policía detiene al agresor y la pareja aboga para que no se le detenga”, sostuvo el general.

TENGA EN CUENTA

- Lesly Román manifestó a la Policía que fue víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos de parte de Sánchez Escobar durante la relación sentimental.