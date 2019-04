Denuncian que sujeto ingresó a casa de su ex pareja trepando para atacarla [VIDEO]

Una mujer denunció haber sido atacada brutalmente por su ex pareja, este sujeto ingresó a su casa, ubicada en la cuadra 1 del jirón Inca Yupanqui, en Independencia , trepando por una de las ventanas. Ahora, ella vive atemorizada, debido a que su agresor huyó tras amenazarla de muerte.

La víctima denunció a Brayan García Jara asegurando que la golpeó salvajemente en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

“Había pateado mi puerta, por la ventana se metió. Me dio un puñete, luego me empezó a seguir pegando con un vidrio, me quería sacar el ojo”, manifestó ante las autoridades.

Ella asegura que García Jara continuó golpeándola por varios minutos e incluso lo acusa de haber querido matarla. “Vino fumado y drogado, me dijo que me iba a matar”.

Ahora, la mujer teme por su vida, debido a que su atacante huyó del lugar dejándole amenazas. No era la primera vez que la agredía y ella lo denunció en oportunidades anteriores.

“En una ocasión, delante de mi mamá me atacó en la cabeza, tenía varias órdenes de alejamiento, pero hoy se me acercó después de 8 meses”, aseveró.

Los policías de la comisaria de Tahuantinsuyo, en Independencia, realizan las investigaciones correspondientes. En las próximas horas podría ser capturado.