El delincuente disfrazado de hincha de la ‘U’ que baleó el sábado a cuatro personas, entre ellos dos niños, en la urbanización Nocheto, en Santa Anita, está identificado por la Policía Nacional. Se trataría de Luigui Antonio Gonzales Pérez (28), presunto integrante de la barra brava ‘Cono Norte’.

Los agentes policiales lo ubicaron tras analizar los videos de la municipalidad y de las viviendas, donde se aprecia a un sujeto —con short, polo crema y rojo— realizando disparos en el cruce de las avenidas Manuel de la Torre y Bolognesi.

“Se ha podido identificar plenamente al presunto autor, el mismo que integraría una barra del Cono Norte de Universitario de Deportes... Quiero conminar a este delincuente a que se ponga a derecho, en las próximas horas estaríamos logrando su captura, toda vez que ya hemos coordinado con los efectivos de la Dirincri, Inteligencia, Homicidios”, declaró el general PNP, Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

El oficial dio cuenta también de la detención de Kevin Huarcaya Nima (30), un barrista de Alianza Lima (AL) que habría arrojado el sábado una réplica de un arma de fuego en la zona de la balacera.

Detalló, además, que 1,389 policías mantuvieron el control en el partido de la ‘U’ contra Melgar FC; sin embargo, el fallo estuvo en el personal de la Unidad de Servicios Especial (USE) que resguardó el desplazamiento de los barristas: “Los protocolos están establecidos: el personal policial de USE no va con armamento para el control de multitudes; con estos eventos suscitados estamos evaluando los protocolos para los desplazamientos”.

Finalmente, presentó a los miembros de la barra brava G. Moore —José Avilés (27), Michael Vásquez (36), Jean Carlo Orihuela (31), Nicanor de la Cruz (31) y Bryan Moreno (29)—, intervenidos en la calle Antúnez de Mayolo, ‘El Muelle’, antes del enfrentamiento en Nocheto. Se les halló un arma de fuego con tres municiones envueltas en una bandera de la ‘U’ con la inscripción “La banda de Misterio Cono Este”.

¿PARTIDOS SIN PÚBLICO?

En tanto, la mandataria Dina Boluarte, tras rechazar los hechos de violencia entre barristas, anunció que hoy habrá una reunión entre las autoridades gubernamentales y los directivos de Universitario de Deportes y Alianza Lima para definir si los próximos partidos de la Liga 1 serán con o sin público.

SABÍA QUE

Según las investigaciones policiales, los barristas intervenidos en ‘El Muelle’ habrían tenido la intención de realizar atentados en Nocheto.

Los niños heridos de bala continúan en la UCI de los hospitales Hipolito Unanue y Emergencias Pediátricas.

En cinco días, los médicos conocerán si la evolución de ambos ha sido favorable o no.





