Fue un feminicidio que pudo haberse evitado. Maribel Barrera Loja fue brutalmente asesinada de dos disparos, uno en el abdomen y otro en el pecho. El principal sospechoso del crimen es el hombre que alguna vez dijo amarla, pero la realidad es que ella le temía por sus amenazas, razón por la cual pidió garantías a las autoridades.

Lamentablemente, la orden de resguardo policial de la Corte Superior de Justicia de Huaura llegó muy tarde a la Policía: solo dos horas después de su muerte, de acuerdo a un documento obtenido por periodistas de Exitosa. Lo grave de este hallazgo es que la víctima hizo la petición en agosto de este año, sabiendo que su vida corría peligro.

La resolución del Poder Judicial es del 21 de agosto. Es decir, la muerte de Barrera Loja, abogada de profesión, a manos de Cristóbal ‘Tito’ Minaya Araujo pudo haberse evitado.

De acuerdo con Exitosa, el sujeto, habría llegado armado a la oficina de Barrera ubicada en la calle Leoncio Prado 383, en Huacho, poco antes del mediodía. El hombre tenía antecedentes por violencia familiar, abuso sexual y tenencia ilegal de armas.

La hermana de la víctima reveló que el presunto asesino había amenazado a su hermana semanas antes con un revólver, razón por la cual fue trasladado a la Comisaría del sector en una moto lineal. Sin embargo, media hora después fue puesto en libertad.

“Este señor le metió dos disparos en el pecho, estoy desconcertada, no sé qué decir, ¿la justicia para qué está?, mi hermana le puso cinco denuncias, y el señor se rió de eso. Él decía que era carne de la Policía. Le decía ‘yo a ti te voy a ver muerta, si no eres para mí no eres para nadie’. Esto es culpa de la Fiscalía”, dijo indignada, visiblemente afectada.