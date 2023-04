La familia del sereno de Surco Luis Manrique, junto a sus compañeros de trabajo y amigos, le dieron el último adiós el día de hoy luego de que fue asesinado por el criminal venezolano ‘Maldito Cris’, quién se encuentra prófugo de la justicia. Su hija menor le dedicó unas palabras de despedida antes de su entierro, entre suma tristeza y dolor:

Papá, te me fuiste muy rápido, muy rápido, pero Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué pasa esto. Sin mi mamá y sin mi papá nosotras no estuviéramos aquí, sus tres mujeres, sus tres princesas, no tengo palabras para expresar todo el dolor que siento, todo el dolor que me vas a dejar”, comenzó la joven que se notaba visiblemente afectada por la situación de duelo.

El efectivo de seguridad de 40 años conocido como ‘Chavito’ fue asesinado a disparos cuando intentó detener un robo realizado por el hampa ‘Maldito Cris’ criminal conocido por sus actos facinerosos. Lamentablemente, las imágenes del crimen quedaron grabadas por la cámara de otro sereno, pero serán de utilidad para el proceso de captura del asesino.

La hija menor de Luis Manrique concluyó así sus palabras de despedida: “Te amo papá y perdóname, por favor, perdóname, te amo viejo, cuida a mi Moncho, cuida a mi hijito, por favor, cuida a mi Sebas, por ti soy hincha de Alianza, por ti, mi primera camiseta me la regalaste tú y a mucha honra, te amo viejo, te amo ¡Arriba Luis Manrique!”.