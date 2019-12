En medio del profundo dolor que embarga a la familia de la víctima de feminicidio, Jesica Tejeda tras su muerte y la de sus tres hijos en El Agustino—luego de que Juan César Augusto Huaripata Rosales, decidiera acabar con sus vidas— una nueva herida se ha abierto: los cuerpos han sido enterrados en diferentes lugares.

El hermano de Jesica, Emilio Tejeda y su madre, Agustina Huayanay, se han pronunciado pese al inmenso dolor que sienten para denunciar las promesas vacías que les dieron las autoridades.

“Quiero hacer un pedido a las autoridades, que me han prometido enterrarla a mi hermana con sus hijos y las cuales me han mentido, han esperado el último momento y la han enterrado donde ellos han querido. Por separado me la han enterrado. ¿Y las promesas dónde quedaron? Ellos iban a estar juntos”, declaró para Perú21.

Ellos aseguran que se les ofreció enterrar a los cuatro cuerpos en el cementerio el Ángel para que puedan estar juntos y la familia pueda visitarlos sin complicaciones, pero esto resultó ser falso.

“A los bebés los han enterrado en Presbítero Maestro y a mi hermana y a mi sobrino en el Ángel. (…) Habíamos coordinado todo que todo iban a ir a el Ángel y de acá nos fuimos llevando a mi sobrino y hermana y me sorprendió cuando se detuvieron en el Presbítero Maestro y me dijeron que eso habían acordado, enterrarlos por separado y a mí me habían prometido que los iban a enterrar juntos”, denunció Tejeda.

En esa misma línea el deudo señaló que no han recibido apoyo por parte de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ni del ministro del Interior, Carlos Morán.

“La Ministra de la Mujer dijo que en todo momento nos iba a apoyar y no fue así. Ni el Ministro del Interior, nadie se ha acercado tampoco a apoyarnos. La policía también es cómplice del asesino porque no ha actuado en el momento, no socorrió a mi familia cuando necesitaba ayuda”, sentenció el hermano de Jesica.

Emilio ratificó su deseo de justicia y exigió la máxima pena para el asesino de su hermana y de sus sobrinos.

“Pido justicia, y el país está diciendo que le den cadena perpetua, como le van a dar prisión preventiva si ya están las pruebas, que le den cadena perpetua. Pido justicia para Jesica Tejeda, para Cris Alexander Rivadeneira Tejeda, Mía Rivadeneira Tejeda y para Ángel Luis Tejeda, porque no merece llevar el apellido de su padre”, concluyó al borde de las lágrimas.

Hermano y madre de Jesica Tejeda denuncian falsas promesas por parte de las autoridades [VIDEO]

DESTINO DE LOS CUERPOS SIN VIDA

Los restos de Jesica Tejeda y su hijo mayor, Cris Alexander Rivadeneira Tejeda (14), yacen enterrados en el cementerio el Ángel.

Mientras que los cuerpos del bebé, Ángel Luis Huaripata Tejeda (3 semanas) y Mía Rivadeneira Tejada (2 años y 6 meses) descansan en el cementerio Presbítero maestro.

ESTADO DEL NIÑO SOBREVIVIENTE

En cuanto a la salud del cuarto hijo de la víctima, Dustin Fabell Rivadeneira Tejeda (9), está estable y viene recuperándose de los cortes y heridas.