En medio de la esperada extradición del feminicida venezolano Sergio Tarache, un nuevo caso de extrema violencia contra la mujer se registró en la cuarta etapa de la zona de Pachacámac en Villa El Salvador (VES).

La madrugada del domingo, Roberto Christian Naupay Bravo (28) roció laca y thinner en el cuerpo de su expareja y le prendió fuego. Producto del ataque, Soledad Chávez Suárez (37) se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Rebagliati de Essalud.

La víctima de tentativa de feminicidio, quien es madre de tres niños, el último de apenas 9 meses, presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Su cuñada Janeth Tolentino contó que Naupay Bravo el domingo anterior amenazó a su víctima: “Le dijo: ‘te voy a meter un balazo, te voy a matar en tu casa’”.

TENTATIVA DE FEMINICIDIO

La madrugada fatal, ambos discutieron en el tercer piso de la vivienda. De pronto, el hombre le roció laca y thinner desde los labios hasta las rodillas, para luego prenderle fuego.

Ante los gritos de su nieta mayor, la madre de la víctima subió y la encontró sumergida en una tina con agua al lado de su agresor.

“Que lo metan preso, que ese hombre no salga. Toda la vida va a hacer eso a cualquier mujer. Pido justicia para mi hija, por favor, no me abandonen”, expresó entre sollozos la señora.

Tras cometer su crimen, el agresor se dirigió al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador para que le curen sus quemaduras en manos y pies. En este lugar, los policías lo detuvieron.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de VES investigará a Naupay Bravo por el delito de tentativa de feminicidio.

TENGA EN CUENTA

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó el atroz hecho y exigió la máxima pena para el agresor.

Si usted es víctima de agresiones físicas, psicológicas o sexuales llame a la Línea 100 o acuda a la comisaría más cercana a denunciar el hecho.





