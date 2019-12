Violentos enfrentamientos entre los efectivos de Serenazgo de La Victoria, policías y ambulantes se han dado en Gamarra. La gresca se desencadenó durante la supervisión que se realizaba para comprobar el cumplimiento de las normas establecidas en el lugar.

Para el operativo fueron necesarios 200 policías, quienes acompañaron al personal de fiscalización de la comuna victoriana, así como al alcalde del distrito, George Forsyth.

Algunos ambulantes no estuvieron de acuerdo con la supervisión por lo que empezaron a tirar objetos contra los serenos. Además denunciaban presuntos abusos por parte de las autoridades.

Por su parte, la gerente de fiscalización, Susel Paredes, aseguró que estos operativos se darán con mayor continuidad durante las próximas semanas, motivo a las fiestas.

“No pierdan su tiempo, esto va a estar las 24 horas y va a ser hasta después de las fiestas. Ya saben, muchos dicen ‘oye pero no sabíamos’, creo que desde febrero hemos dicho que está prohibido en La Victoria, entonces no nos podemos comer este cuento de ‘no sabíamos, mira que me sorprendieron’. Ya saben que está prohibido en La Victoria”, advirtió el alcalde de la Victoria.

Pese a que el comercio informal se encuentra controlado dentro de damero de Gamarra, aún persiste el desorden en las zonas aledañas.