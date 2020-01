El racismo sigue enraizado en la sociedad peruana y las autoridades luchan para poder contrarrestarlo. En 2019, a nivel nacional, se presentaron 526 denuncias por el delito de discriminación. Esta cifra representó un aumento significativo en comparación con las 331 acusaciones registradas en el año 2018.

De acuerdo al reporte del Ministerio Público, al que Perú21 tuvo acceso, de los 526 casos solo 217 fueron resueltos. Los otros 309 continúan en trámite y tienen un avance de 41%.

El informe revela, además, que Lima ocupa el primer lugar con 278 denuncias por discriminación. Le siguen Arequipa con 41, Piura con 24 y Cusco con 21. En tanto, la única región que no registra ninguna acusación es Huancavelica.

Uno de los casos recientes de racismo más sonados y que se viralizaron en redes sociales fue el que protagonizó –el último martes– el candidato al Congreso Mario Bryce (Solidaridad Nacional) contra su oponente Julio Arbizu (Juntos por el Perú).

Como se recuerda, el primero de ellos le regaló dos jabones al finalizar el debate. Esta deplorable conducta reflejó la marginación racial que aún se vive en el país.

Al respecto, el antropólogo e historiador Juan Carlos Callirgos dijo a este diario que “desde el siglo XIX en los discursos racistas se trata a las supuestas razas ‘inferiores’ como sucias. Lamentablemente, este discurso continúa hasta hoy contra las personas afroperuanas e indígenas”.

RECHAZO AL RACISMO

Callirgos destacó la postura de rechazo que actualmente ha tomado la población frente a este mal cotidiano: “Hay una ciudadanía que reacciona más y se indigna ante los casos de discriminación racial, a diferencia de antes, que lo dejaban pasar. Eso es positivo”.

Dijo que “las autoridades no se toman en serio las denuncias. Por eso no se resuelven los casos. La solución no está en las leyes. Se necesita un cambio cultural que se inicia en las escuelas”.

DATOS

-Según una encuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizada por Ipsos en 2019, uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación.

-Según el Art. 323 del Código Penal, el delito de discriminación es sancionado con hasta tres años de cárcel.

-El 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.