En la lista de las municipalidades denunciadas por presuntos actos de corrupción durante el estado de emergencia COVID-19, hoy le tocó el turno a la comuna de Chosica. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este y agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) intervinieron las oficinas de logística y recopilaron diferentes documentos.

La fiscal provincial del Tercer Despacho, Angélica Osorio Fernández, a cargo de la diligencia, investiga el presunto delito de peculado contra los que resulten responsables en la distribución de víveres.

Se ha advertido que en las actas de entrega de las canastas solidarias se habría consignado como beneficiarios a personas fallecidas, personas que no son del distrito y DNI que corresponderían a otras personas. En otras actas no figuraría la firma del beneficiado o no habrían consignado su número de DNI.

Participan el fiscal adjunto Misael Joaquin Torres y policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de Lima Este a cargo del comandante PNP Ricardo Muñoz.

